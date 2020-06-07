‪ "سعاد" و"حنة ورد" و"هذه ليلتي".. 3 أفلام مصرية في"كان" و"بالم سبرنجز" و"جنيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في توقيت عصيب لصناع مختلف الفنون ومنها السينما، أعلنت 3 مهرجانات دولية عن مشاركة ثلاثة أفلام مصرية بمسابقاتها المختلفة، وجمع بين الأفلام الثلاثة "سعاد" و"هذه ليلتي" و"حنة ورد"، كونها من التجارب الأولى لمخرجيها.

وعن مشاركة فيلمه الروائي القصير "حنة رود" في مهرجان "بالم سبرنجز"، تحدث المخرج مراد مصطفى لـ"الخليج 365"، وقال: "سعدت جدا باختيار الفيلم في المهرجان، وكان حلمي المشاركة به باعتباره من أهم المهرجانات في العالم".

وفيما يخص الفيلم يقول: "شاركني في تأليفه محمد منصور، وقمت بإخراجه، و كل من شاركوا بالتمثيل، تعد هذه أولى تجاربهم، وهن هاجر محمود ومارينا فيكتور وحليمة وورد وعماد غنيم، والفيلم إنتاج صفي الدين محمود وشريف فتحي، وتدور احداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش في مصر تعمل "حنانة"، ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف، تذهب إلى حفلة حنة في احد المناطق الشعبية بجوار اهرامات الجيزة للقيام بعملها و إعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تتجول داخل الشقة، وتستكشف المكان بفضول الأطفال".

"هذه ليلتي"

مهرجان چنيف السينمائي الدولي أعلن أيضا عن مشاركة الفيلم الروائي القصير"هذه ليتي"، بالدورة المقامة في الفترة بين 6 نوفمبر إلى 15 من ‏نفس الشهر، والمقرر أن تكون أون لاين

المخرج يوسف نعمان من جهته قال: "بعد المشاركة في ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي، شارك الفيلم في مهرجانات عديدة أقيمت في فرنسا والأردن وهولندا ، ويعد مهرجان جنيف السينمائي هو الرابع دوليا الذي نشارك به، ومع ماله من أهمية بحكم كونه مهرجانا كبيرا، زادت سعادتنا بوجود العمل في مسابقته".

وأضاف: "من المقرر أن تشاهد لجان التحكيم الأعمال المتسابقة عبر منصة المهرجان بالإنترنت، وكذلك الإعلان عن نتائجه".

وتابع: "الفيلم تدور أحداثه في يوم واحد، وإن كان التصوير تم على مدار اليومين في شوارع مصر الجديدة واحد الأسواق، ونرصد ما تمر به شخصيات العمل في الحي الراقي، وحاصل على جائزة الدعم المالي من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، ومنحة الدعم من الاتحاد الأوروبي- اليونيسيف".

الفيلم من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، تأليف أحمد عبد الوارث، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والموسيقى التصويرية أحمد الصاوي، وأشرف على الإنتاج صفي الدين محمود، ومن إخراج يوسف نعمان.

"سعاد"

المخرج مراد مصطفى قال،:"شاركت كمساعد للمخرجة أيتن أمين، بالفيلم الذي أعلن عن تواجده بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، وهو تجربتها الثانية لتقديم فيلم روائي طويل بعد "فيلا 96"، وبدأت إعداده من 5 سنوات، وحصلت على منح عديدة بعضها من فرنسا والأخرى عربية؛ لتنفيذه، أما تصويره فاستمر لمدة عام بين الزقازيق والإسكندرية".

وأضاف: "كل من شاركوا بالتمثيل في الفيلم، يقدمون تجربتهم الأولى، وهن بسنت أحمد ، وبسملة الغايش، وهاجر محمود التي شاركت في فيلمي "حنة ورد"، وسارة شديد، بالإضافة إلى حسين غنيم".