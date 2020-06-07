محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد صلاح حسني عن إعادة عرض مسلسل "ختم النمر"، مرة أخرى على شاشة أبو ظبي، بداية من يوم 16 يونيو الجاري.

ونشر حسني صورة له من كواليس المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"لمحبي مسلسل ختم النمر، سيعرض بداية من يوم 16، الشهر الحالي على قناة أبو ظبي الأولى".

مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إسلام جمال، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض مسلسل "ختم النمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.