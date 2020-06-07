خاص| آثار الحكيم تنفي إصابة نجلها بـ"كورونا" وتوضح حقيقة الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت الفنانة آثار الحكيم، ما تم تداوله بشأن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده مع مجموعة من أصدقائه، في إحدى المدن الساحلية، احتفالًا بالعيد وفصل الصيف.

وقالت آثار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله أنا بخير، للأسف اتنين من أصدقاء ابني أصيبوا بالفيروس، وهما في المستشفى دلوقتي حالتهم إيجابية، ربنا يشفي كل مريض"، لافتة إلى أن نجلها كان بصحبة أصدقائه يقضون العيد في إحدى المدن الساحلية.

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وأضافت "الحمد بفضل الله النتيجة سلبية"، موجهة رجاء لوسائل الإعلام بتكرار التنبيه على الشباب بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية "الشباب كلهم فاكرين انه بقى في اجازة عيد والأماكن مفتوحة والجو هناك حلو، فبيبقى فيه تجمعات شباب يتغدوا مع بعض أو قاعدين مع بعض، هذا التقارب بينقل العدوى".

وتابعت آثار "الشباب بيبقوا فاكرين إن عشان سنهم صغير مش هيتعبوا، لازم لفت نظر ومنقولش سننا صغير ومش هنعيا ولا هنتعدي، لأ لازم الإلحاح في التنبيه على الشباب بالتحديد مياخدوش الحكاية باستهانة، وربنا هو الحافظ (فالله خير حافظًا)".

جدير بالذكر أن الفنان كريم قاسم أعلن قبل ساعات إصابته بفيروس كورونا، وأنه في مرحلة التعافي، وحكى تفاصيل ما حدث معه في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، كما يُذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تتلقى العلاج من نفس المرض، بمستشفى العزل في الإسماعيلية.