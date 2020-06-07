خالد سليم يطلق تحدي "اللي فات مات" عبر "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد أن طرح كليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات" على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نجاحًا، بوصولها لمليون مشاهدة تقريبا على موقع "يوتيوب"، وحازت على ردود أفعال إيجابية، أطلق الفنان خالد سليم تحدي على تطبيق "تيك توك" بنفس اسم الأغنية.

التحدي عبارة عن تحدي للأشخاص بتصوير أنفسهم بأول ملابس سيرتدونها بعد عودة الحياة لطبيعتها مع مقطع من أغنيته الجديدة "اللي فات مات".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد أغنية "اللي فات مات" أولى أغاني خالد سليم في عام 2020، وتأتي ضمن أكثر من أغنية منفردة ينوي طرحها على مدار العام، إذ يجهز لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.