نجم كبير فكر في الانتحار.. رمضان وأحمد زكي ومنير تعرضوا للتنمر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

التغني باللون الأسمر وجماله لم يمنع تعرض البعض للتنمر بسبب لونه، وقبل أن يقع الفنان محمد رمضان وابنه ضحية السخرية من سماره، واجه الفنانان أحمد زكي ومحمد منير أزمات عديدة في بداياتهما بسبب اللون.

"سعاد حسني تحب الولد الأسمر ده؟"

استبعاد الفنان أحمد زكي من بطولة فيلم "الكرنك" بسبب لونه، واقعه شهيرة كان لها تأثير نفسي عميق، وأوصله إلى حد التفكير في الانتحار، وخاصة بعد إصرار الموزع السينمائي رمسيس نجيب على فسخ التعاقد مع "زكي"، ومنح الدور للفنان نور الشريف.

السيناريست عاطف بشاي في كتابه "ممدوح الليثي.. نهر لا ينضب"، كتب تفاصيل الواقعة كما سمعها من المنتج ممدوح الليثي، وقال "يقول الليثي بدأنا نتحدث عن النجوم المرشحين، وتم الاستقرار على سعاد حسنى، فاقترح صلاح جاهين أن يكون باقي الأبطال وجوه جديدة فوافق على بدرخان وسعاد، وفى اليوم الثاني أرسل لي بدرخان أحمد زكى وحينما رأيته عقدت مقارنة بينه وبين أنور وجدي وكمال الشناوي وعمر الشريف وحسين فهمي ومصمصت شفتي وسكت بالطبع".

وتابع: "ووقعت معه عقد القيام بدور إسماعيل الشيخ في الفيلم بمبلغ 150 جنيها، تقاضى منهم 25 جنيه كمقدم، وخرج من مكتبي وهو يقفز السلالم فرحا ليبلغ جميع الصحف أنه وقع عقد بطولة الكرنك، بعد انتشار أخبار التعاقدات اتصل بي الموزعان الداخلي والخارجي، ليحتجا كيف أخلف العقد معهما وأسند البطولة لوجهين جديدين؟! وقررنا إرجاء لجنة تحكيم برئاسة المنتج رمسيس نجيب، والذي أشار بإصبعه إلى سعاد حسنى قائلا باستهجان "سعاد حسنى تحب الولد الأسمر ده؟، لأرد مش سعاد حسنى يا أستاذ رمسيس دي "زينب" بنت المعلم "دياب" بتاع لحمة الراس في حارة دعبس بالحسينية، فقال "السندريلا بتاعتنا اللي عملت (الحب الضائع) و(بئر الحرمان) و(زوزو)، لو ده حصل الفيلم هيسقط سقوط شنيع.. والجماهير هاتضربكم".

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"عايروني وقالوا لي ياسمر اللون"

الفنان محمد منير لم يقدم تلك الأغنية من فبيل المصادفة، لكنها كانت ردا على ما واجهه في بداياته، بسبب لونه الأسمر وشعره المنكوش، حسبما كشف في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، إذ أكد تأخر مسيرته لعدة سنوات بسبب لونه.

وواجه منير ذلك بالغناء أكثر من مرة عن لونه الأسمر، إذ قدم "حبيبي لون الشيكولاته، الأسمر سمارة دم الشرباته"، و"حبيبي الأسمراني"، وقلب الوطن مجروح لازم يعود الأسمر".

محمد رمضان وابنه

والمفارقة أن محمد رمضان الذي شهدت بداياته تشبيها بالفنان أحمد زكي، تعرض مثله أيضا للتنمر بسبب سمار لونه، إذ سخرت متابعة على الصفحة الخاصة به بموقع "إنستجرام"، بعد نشره صورة تجمعه ونجله، وقالت: "إسود زي أبوه، المصيبة إن ما حدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها"، ليرد عليها رمضان: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".