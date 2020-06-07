تراند اليوم : آسر ياسين يشعل مواقع التواصل بصورة زوجته

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة نشرها الفنان آسر ياسين على حسابه على إنستجرام، والتي داعب فيها زوجته كنزي.

وكان آسر ياسين قد داعب زوجته " كنزى "، حيث عرض صورة جديدة لها، مما أثارت جدلا واسعا بمنصات السوشيال ميديا.

وكتب ياسين عبر حسابه بموقع انستجرام ، قائلا :" حبيبتي "، بعد احتفاله بمولوده الجديد.

كما عرض آسر ياسين عبر حسابه على انستجرام فيديو، فى كواليس تصوير مسلسل "بـ 100 وش"، حيث هنئه زملاؤه، بمولوده الجديد " زين" الذى استقبله مؤخرا.

وعلق آسر ياسين على الفيديو قائلا:"العصابة وهي بتهنينا علي المولود الجديد.. زين آسر ياسين".