تراند اليوم : شاهد.. فيديو فاضح لفنان شهير يشعل دولة عربية والشرطة تلقي القبض عليه

شهدت الكويت ضجة، بعما ظهر الممثل الباكستاني المقيم في الكويت فرحان العلي، في مقطع فيديو جديد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتذر فيه عن نشره مقطعًا خادشًا للحياء العام على حسابه في ”سناب شات“.



وجاء في فيديو اعتذار الممثل فرحان العلي قوله ”أنا آسف حقكم علي.. أنا آسف حسابي كان مهكور واحد دخل بحسابي وأنا آسف جدًا جدًا فديتكم“.

وأثار مقطع فيديو اعتذار فرحان العلي، جدلًا أيضًا حيث تعجب البعض من أنباء القبض عليه والتحقيق معه، وبين ظهوره في فيديو يعتذر فيه رغم المطالبات بإبعاده عن الكويت.

وكان مقطع الفيديو المثير للجدل مخلًا بالآداب العامة، ما عرضه لموقف محرج بين المتابعين، حيث دشنوا وسم يحمل اسمه #فرحان_العلي عبر ”تويتر“ طالبوا فيه بالقبض عليه ومعاقبته على فعلته بترحيله على الفور من الكويت.

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ووفقًا لجريدة ”الرأي“ الكويتية، فقد تم التواصل مع مصدر أمني أكد أن مباحث الجرائم الإلكترونية استدعت ممثلًا مشهورًا بسبب ظهوره في فيديو مخل بالآداب العامة دون أن تذكر اسم فرحان العلي.



يُذكر أن الممثل الباكستاني فرحان العلي دخل مجال التمثيل صدفة بمساعدة الفنان حسن البلام، وجاء أول ظهور له على شاشة التلفاز العام 2003 من خلال البرنامج الكوميدي ”قريقعان“ مع الممثل داوود حسين وحسن البلام.