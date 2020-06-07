سعد لمجرد يوجه رسالة لجمهوره

وجه النجم سعد لمجرد رسالة إلى جمهوره، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح سعد لمجرد قائلًا: أيها الجمهور الأعزاء ، لا يمكنكم مدى تخيل سعادتي اليوم ، أريد أن أشكركم جميعًا على حبكم النقي

والواقعي طوال هذه السنوات وأريد أن أعدكم مرة أخرى بأنني سأفعل دائمًا المستحيل لوضع ابتسامة على وجهكم.

وأضاف سعد قائلًا: الآن أنا أعمل على مشروع جميل لأنني أقضي وقتي في جعله مثاليًا، لكي تكونوا فخورين بي مرة أخرى وإن شاء الله

ينال إعجابكم.

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وأختتم سعد لمجرد رسالته قائلًا: أحبكم جدًا من الأبد وإلى الأبد .. أشكركم من أعماق قلبي وأشكر والديّ وعائلتي وأصدقائي وفريقي على كل هذا الدعم .. أحبكم جميعًا.

يذكر أن النجم سعد لمجرد طرح مؤخرًا كلي بعنوان آسف حبيبي وهو من إخراج عبدالرفيع العبدوي، والأغنية من كلمات أشرف عرب، وخليفة مناني، وألحان وتوزيع تيزاف، وشاركه في الغناء باند فناير، كما كسر الكليب حاجز الـ 45 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.