شاهد .. محمد رمضان في كواليس كورونا فيروس

نشر النجم محمد رمضان صورة له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر محمد رمضان من خلاله داخل كواليس تصوير كليب كورونا فيروس، وومن المقرر طرح الأغنية خلال Advertisements الأيام القليلة المقبلة عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الأيام القليلة المقبلة عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن النجم محمد رمضان طرح أخيرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، وحقق الكليب نسبة مشاهدات بلغت الـ 106 ملايين مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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