وائل جسار يطرح أغنية "بهية" قريبًا

يستعد المطرب وائل جسار لطرح أغنية جديدة بعنوان "بهية" خلال أيام، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي " يوتيوب". العالمي " يوتيوب". يشار إلى أن أغنية "بهيه" كلمات أمير طعيمة، Advertisements وألحان إيهاب عبدالواحد. وألحان إيهاب عبدالواحد. يذكر أن المطرب وائل جسار طرح أخيرًا فيديو كليب "ما تغيبش ثوانى"، كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، إخراج فادى حداد.

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