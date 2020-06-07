من دون إجراءات إحترازية.. صُنّاع فيلم "الغسالة" يحتفلون بانتهاء التصوير

أثار فريق عمل فيلم "الغسالة" غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفالهم بالانتهاء من تصوير العمل بصورة ظهر بها العديد من التجمعات.

لم يتخذ أحد من صُناع العمل الإجراءات الاحترازية والوقائية،

وظهر الجميع خلال الصورة من دون كمامة ومتلامسي الأيدي وهو ما وصفه البعض على السوشيال ميديا باستهانتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.