تراند اليوم : تامر أمين معتذرًا: مقدرش أهين المصريين

وجه الإعلامى تامر أمين ، اليوم الأحد رسالة اعتذار للشعب المصرى عبر فيسبوك . وقال في رسالته “صباح الخير، اسمحولي أوضح بعض النقاط”.

أولا : أنا لا أجرؤ على إهانة المصريين ولا الطبقات البسيطة منهم لأنهم أهلي وناسي وأنا منهم.

ثانيا: أنا أعتذر لكل من أساء فهم كلماتي أو جرحت شعوره وأنا عمري ما تكبرت على الاعتذار أبدا لأن الاعتذار فضيلة.

ثالثا: ما كنت أقصده بكلامي هو الخوف الشديد على الشعب المصري وخصوصا الفئات التي مازال ينقصها الوعي بموضوع الكورونا وإجراءات الوقاية وحرصي على المصلحة العامة وصحة الناس دون أي إهانة لأحد، و الله من وراء القصد.”