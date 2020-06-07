تراند اليوم : اتفرج – نرمين الفقي مع صديقتها في حمام السباحة

شاركت الفنانة المصرية “نرمين الفقي” جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور شهدت إستمتاعها بالأجواء الصيفية، برفقة صديقه لها وكلبها في حمام السباحة الخاص بمنزلها .

،حيث ظهرت نرمين بإطلالة صيفية طبيعية، بملابس خاصة بالبحر وببشرة صافية خالية من المكياج وبنظارة شمسية ضخمة لتحمي عينيها من أشعة الشمس الضارة، وبنفس الإطلالة الطبيعية أطلت صديقتها، واستطاعت الفقى أن تلفت الأنظار إليها بتلك الصور، وانهالت تعليقات المتابعين عليها معبرين عن إعجابهم بجمالها وبجمال صديقتها .

يُذكر أن الفنانة نرمين الفقي تشارك حاليًا في بطولة مسلسل “أبوالعروسة” الجزء الثاني الذي يُعرض على شاشة “Dmc”، ويشاركة بطولته نخبة من كبار الفنانين، سوسن بدر، سيد رجب، ميدو عادل، رانيا فريد شوقي، محمود حجازي، من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

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