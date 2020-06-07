تراند اليوم : تصريح صادم من سما المصري أثناء محاكمتها .. شوف التفاصيل

عقدت المحكمة الاقتصادية في مصر أمس السبت، جلسة لمحاكمة الفنانة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والتي قررت في نهاية الجلسة حجز القضية للحكم بجلسة 27 يونيو الجاري.

وحسب صحف محلية، قالت سما المصري، التي حضرت للمحكمة، وهي مرتدية النقاب إنها ترتدي ملابس مثل التي ترتديها كل الفتيات والنساء. وتابعت: “الناس كلها بتلبس مايوهات، مجاش عليا أنا”.

فيما أنكر دفاع الفنانة ارتكاب موكلته جريمة التحريض على الفسق ونشر مقاطع خادشة للحياء، مشيرا إلى أن هناك فنانات أخريات يرتدين ملابس كالتي ترتديها المصري ولا يتعرضن للمساءلة.

و استشهد دفاع الفنانة بفيديو شاركته الفنانة غادة عبد الرازق قبل سنوات، مشيرا إلى أنه أظهر جزءا حساسا من جسدها، وكذلك فستان الفنانة رانيا يوسف الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وقال إن كلاهما لم تتعرضا للمعاقبة أو المحاكمة