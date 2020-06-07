تراند اليوم : كارول سماحة.. تروج لأغنيتها الجديدة “رحلة سعيدة”

روجت النجمة كارول سماحة، لأحدث أغنياتها، والتي من المقرر أن تطرحها قريبا في الفترة المقبلة، والتي ستجمعها بالدي جي يوسف.

ونشرت البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكشفت عن تفاصيل أغنيتها، فهي مزيج من اللغة العربية والفرنسية، وتحمل اسم “Bon Voyage” أي “رحلة سعيدة”، وتعاقدت في تلك الأغنية مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

https://www.instagram.com/p/CBIoAweD-HA/

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وانهالت التعليقات عليها من قبل الجمهور، فقال لها أحد المتابعين: “مفاجآتك كل واحدة أحلى من التانية”، وكتب لها آخر: “متشوق كتير”.

وفي الفترة السابقة شاركت سماحة بأوبريت “أنت أقوى”، مع عدد كبير من النجوم مثل وائل جسار، سميرة سعيد، تامر حسني، صابر الرباعي، تأليف مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وكانت طرحت مؤخرا كليبا بعنوان “بتآمن بالصدفة” وحصد على إعجاب الجماهير، والأغنية من فيلمها الذي يحمل نفس الاسم، ألحان وكلمات مروان خوري، وإخراج باسم كريستو.