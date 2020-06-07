تراند اليوم : هنا الزاهد لـ”محمود حميدة”.. كان ليا الشرف أني أقف قدام حضرتك

حرصت الفنانة الشابة هنا الزاهد، علي توجيه كلمات خاصة للفنان القدير محمود حميدة، بعد مشاركتها معه في فيلمها الجديد “الغسالة”، ونشرت الزاهد صورة تجمعها بالفنان محمود حميدة عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام.

وعلقت عليها قائلة:”كان ليا الشرف اني اقف قدام حضرتك في فيلم الغسالة”، وكانت الصورة أثناء تصوير المشاهد الأخيرة من العمل وقد احتفل أمس نجوم الفيلم بأنتهاء التصوير ومن المقرر عرض الفيلم بعد إعادة فتح السينمات.

جديد بالذكر أن فيلم ” الغسالة” تدور أحداثه في إطار كوميدي علمي، وهو التعاون الثاني بين الفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم من بعد نجاح فيلمهما “قصة حب”، ومن المقرر طرحه عقب فتح السينمات.

فيلم “الغسالة” يضم مجموعة من الفنانين منهم الفنان القدير محمود حميدة، هنا زاهد، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلام، وغيرهم، ومن تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.