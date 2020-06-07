بعدما اتهمها البعض بالتسبب في إصابة الفنانين بكورونا.. ريهام حجاج ترد بغضب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية ريهام حجاج، على الشائعات التي خرجت مؤخرا حول إقامتها هي وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة حفل في الجونة احتفالا بنجاح مسلسلها “لما كنا صغيرين” وتسبب ذلك في إصابة عدد من النجوم بفيروس كورونا.

ريهام حجاج، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: “ارجو عدم نشر الاشاعات والأكاذيب أنا لم اقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة ولم يدخل منزلنا أحد وأنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله”، مؤكدة بذلك عدم إصابتها هي وزوجها بفيروس كورونا.

وكانت العديد من الأخبار قد نشرت مؤخرا حول إصابة الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا بعد مشاركته في حفل أقيم في الجونة إقامته الفنانة ريهام حجاج وزوجها، احتفالا بنجاح مسلسل “لما كنا صغيرين”، وهو الأمر الذي تسبب في إصابته وإصابة عدد من النجوم بفيروس كورونا واكتشافهم ذلك فور عودتهم للقاهرة، ولكن كريم قاسم نفى كل هذه الأخبار، مؤكدا أنه لم يغادر القاهرة منذ شهر مضى.

يذكر أن مسلسل ” لما كنا صغيرين”،أول بطولة لربهام حجاج وشاركها البطولة كل من محمود حجازي، ومحمود حميدة ونسرين أمين، وعدد من النجوم.