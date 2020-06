خوف منتج "فينوم" من كورونا يؤجل طرح الجزء الثاني

انتهى صناع سلسلة "فينوم" من تصوير الجزء الثاني، قبل بدء الحظر المنزلي بالتزامن من ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19).

ورغم اقتراب صناع العمل من إنهاء تصوير الجزء الثاني الذي يحمل عنوان Venom: Let There Be Carnage، لكن المنتج دان ويلسون أعلن تأجيل طرحه حتى شهر يونيو/حزيران عام 2021.

ووفقًا لموقع "فليكر ميث" الأمريكي، يعمل المخرج أندي سيركس حاليًا على الفيلم من المنزل، إلا أن المنتج يرى أن إنهاء العمل في تواجد صناعه وجهًا لوجه أفضل بكثير.

وقال المنتج دان ويلسون: "يجب ألا يذهب أحدنا إلى بيئة مهددة بالخطر، وفي حال العمل على فيلم ستكون هناك عناصر كثيرة متداخلة، وبالتالي سيشيع جوا من التوتر والقلق في الاستوديو".

وعبّر المنتج عن أمله في خلق بيئة آمنة لطاقم العمل، بحيث يشعر أي فرد أنه في وضع لا يقل أمنًا عن المنزل.

ومن المتوقع طرح الفيلم في 25 يونيو/حزيران 2021، وهو من بطولة وودي هارلسون وتوم هاردي وميشيل ويليامز.