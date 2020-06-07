الفنان كريم قاسم يحكي تجربة إصابته بكورونا: لا تستهينوا بالفيروس

ظهر الفنان المصري الشاب كريم قاسم، الأحد، لأول مرة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر قاسم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستقرام مقطع فيديو، يروي خلاله تفاصيل تجربته مع الفيروس.

وقال قاسم خلال الفيديو: "علمت بإصابتي بالفيروس في مارس الماضي، وقررت لحظتها أن أترك المنزل خوفا على والدي البالغ من العمر 79 عاما، فهو بالنسبة لي أغلى إنسان في الحياة".

وتابع: "في 18 مايو الماضي ظهرت الأعراض لأول مرة، وكانت عبارة عن صداع هستيري وارتفاع في درجة الحرارة، وتكسير في الجسم، وشعرت بأن الموت يقترب مني وقررت أعمل فيديو أكتب من خلاله عن وصيتي".

وواصل حديثه:" اليوم الرابع من إصابتي بالفيروس كان صعب جدا، بعد ذلك قررت علاج نفسي بنفسي، وتناولت فقط باراسيتيمول خافض الحرارة، وفيتامين "سي" ، وبشكل تدريجي تحسنت حالتي الصحية".

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وحذر المتابعين قائلا : "يا جماعة الموضوع حقيقي ولا يجب الاستهانة بالموضوع، نصيحتي للناس التي أصيبت بالفيروس حاولوا تقاوموا المرض، والتمسوا من الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة".

ولد كريم قاسم في 8 أكتوبر 1986 وتحمس لموهبته المنتج حسين القلا الذي رشحه للمشاركة في بطولة فيلم "أوقات فراغ " إنتاج 2006.

بعد ذلك توالت أعماله الفنية على شاشة السينما والتليفزيون ومنها أفلام "بالألوان الطبيعية، الماجيك، ولاد رزق، كدبة أبريل".

ويعد كريم قاسم آخر فنان مصري يعرف فيروس كورونا الطريق لجسده بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بالفيروس في 24 مايو الماضي وحجزها بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.