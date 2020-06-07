الفنان المصري كريم قاسم يعلن إصابته بكورونا

كشف الفنان المصري الشاب كريم قاسم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أنه لم يغادر القاهرة منذ شهر كامل.

وقال قاسم إنه خضع للعزل المنزلي بعد اكتشافه الأمر، وطبق تعليمات الطبيب المعالج بدقة شديدة، وأن حالته الصحية تتحسن بشكل تدريجي.

كما نفى الفنان المصري ما تردد حول إصابته بالفيروس في حفل الجونة الذي أقامه رجل الأعمال المصري محمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج بمناسبة نجاح مسلسل "لما كنا صغيرين "الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته خالد النبوي ومحمود حميدة..

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ولد كريم قاسم في 8 أكتوبر 1986 وتحمس لموهبته المنتج حسين القلا الذي رشحه للمشاركة في بطولة فيلم "أوقات فراغ " إنتاج 2006.

بعد ذلك توالت أعماله الفنية على شاشة السينما والتليفزيون ومنها أفلام "بالألوان الطبيعية، الماجيك، ولاد رزق، كدبة أبريل".

ويعد كريم قاسم آخر فنان مصري يعرف فيروس كورونا الطريق لجسده بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بالفيروس في 24 مايو الماضي وحجزها بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.