السيسي يؤكد حرص مصر على استعادة أركان الدولة الليبية وإنهاء فوضى انتشار الميليشيات الإرهابية المزيد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، حرص على استعادة أركان الدولة الليبية وإنهاء فوضى انتشار المليشيات الإرهابية، عبر الحل السياسي.

وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي على منح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي.

الرئيس المصري أكد أيضا لرئيس الوزراء الإيطالي ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا، لأنها تسبب تفاقم الوضع الحالي مما يشكل تهديدًا لأمن واستقرار الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وتوافق الجانبان على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي، لا سيما بدعم المساعي الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات عملية برلين.





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وأعلن الرئيس المصري، السبت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأوضح أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح يوم الإثنين المقبل.





يشار إلى أن المبادرة المصرية أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.

وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

وحثت البعثة الأممية في ليبيا، الأحد، جميع الأطراف على الشروع سريعًا، وبصورة بناءة، في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد.