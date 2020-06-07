أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 7 يونيو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في المملكة نحو 203.44 ريال (54.18 دولار)، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 178.02 ريال (47.41 دولار).



وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 152.58 ريال ( 40.64 دولار)، بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 118.68 ريال (31.61دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6 آلاف و327 ريالا (1685دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1,424ريالا (379.27 دولار).

أول صندوق

وكانت السعودية قد أطلقت في منتصف الأسبوع الماضي وحدات "صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب" كصندوق استثمار مؤشر متداول.

ويعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في المنطقة والوحيد المتداول والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم.

ويستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في عقود الذهب الفورية المجازة من قبل الهيئة الشرعية والمعمول بها في بورصة دبي للذهب والسلع، ويستهدف محاكاة الأسعار الفورية للذهب.

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أسعار الذهب عالميا

وعالميا تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% بختام تعاملات الجمعة، وسجل الذهب 1678.81 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع المعدن الأصفر نحو 2.6% خلال الأسبوع الماضي، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 13 مارس/آذار الماضي.

وتوقع بنك سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط، وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021، بدعم من خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 12 مايو/أيار الماضي إن "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

وعزا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر إلى إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وارتفع الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من 7 أعوام في منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما حقق زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام.