حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

Jun 07, 2020
بعد الجدل الذي أحدثه الظهور النادر للنجم المصري هاني شاكر خلال الفترة الماضية حيث أشار البعض انه مُصاب بفيروس كورونا.
أوضحت نقابة المهن الموسيقية من خلال المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، أن الخبر المتداول ليش سوى إشاعة، نافياً إصابة النقيب هاني شاكر بفيروس.
وأضاف المايسترو أحمد رمضان، أنه يلتقي الفنان هاني شاكر بشكل دائم، مع اتباعهما لكافة اجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية من كورونا.
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