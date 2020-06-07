خاص- الى حبيب ضحكات الملايين راغب علامة.. كل عام وانت بخير

يحتفل اليوم الأحد، السوبرستار راغب علامة بعيد ميلاده الـ58، حيث استطاع خلال مسيرته الفنيّة أن يفرض نفسه على الساحة الفنية وبقوة فهو يتمتع بنجومية كبيرة في لبنان والدول العربية والعالم بسبب صوته العذب، وسامته الفاتنة، كاريزماته التي لا تقاوم، جماهيريته التي تتخطى الحدود، اختياراته الفنية التي وضعته في المرتبة الاولى طوال كل تلك السنوات، بالاضافة الى احيائه آلاف الحفلات الفنية ووقوفه على أهم المسارح في مختلف أنحاء العالم.

تحول ملك المسارح الى معشوق الملايين الذين ينظرون جديده او حفلاته أو اطلالاته الاعلامية حيث أضحى نجماً فنياً يحمل لبنان في قلبه وعقله الى كل مكان يقصده.

بعيداً عن الفن، راغب علامة هو زوج رائع وأب استثنائي، يحرص على الاهتمام بزوجته جيهان علامة وولديه خالد ولؤي، ولا يفوت فرصة إلا ويتحدث عنهم وعن العلاقة التي تحولت الى صداقة قوية بينه وبين ولديه. ولا تمر مناسبة إلا ويدعم كل واحد الآخر.

أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى لحبيب ضحكات الملايين السوبرستار راغب علامة دوام الصحة والتوفيق بحياته العائلية والفنية والى مزيد من التألق والنجاح.