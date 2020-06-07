كريم قاسم يروي تجربته مع كورونا.. وريهام حجاج تبرئ نفسها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - روى الممثل المصري كريم قاسم تجربته المريرة مع فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به، في مايو الماضي، وحتى تعافيه منه بشكل كامل.

وقال كريم قاسم، البالغ من العمر 33 عامًا، خلال مقطع فيديو عبر حسابه إنستغرام، أنه كان يعاني إرهاقا فقط، وبدأت أول أعراض كورونا تظهر عليه بتاريخ 18 مايو الماضي، وبدأت بالصداع وارتفاع كبير في درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق، وصداع هستيري وكأنه نزيف من شدة الألم، حسب وصفه.

وأكد الممثل المصري أنه وبعد 12 ساعة من ظهور أعراض الفيروس عليه، قرر أن يعلم جميع من التقاهم خلال الأربعة عشر يوما التي سبقت إصابته بالتواصل معهم عن طريق الهاتف فقط، مشيرًا إلى أنه قرر المكوث في المنزل ومعالجة نفسه.

واعتبر كريم قاسم أن اليومين الرابع والخامس خلال فترة المرض كانا الأصعب، وأنه بدأ في التحسن تدريجيًا في اليومين السادس والسابع، ومن هنا بدأت رحلة الشفاء، وفق روايته، مؤكدًا أنه أجرى مسحة وتأكد أنه تماثل الشفاء تمامًا.

وقال الممثل المصري إنه قضى أيامًا من الألم والتعب النفسي، مضيفا: "تعبت نفسيا وصعبت علي نفسي وشعرت وكأنني أموت وكنت سأسجل فيديو لترك وصيتي"، مضيفًا أنه كان يخشى من انتقال كورونا إلى والده البالغ من العمر 79 عاما، لاسيما أنه لم يقصد المستشفى.

وأضاف كريم قاسم: "أول ما عرفت عن فيروس كورونا اترعبت لأنني عايش مع والدي 79 عاما، ولو حصل له شيء هذه نهاية العالم بالنسبة لي وهو أهم شخص في حياتي"، وتوجه الممثل المصري بالحديث لمن أصابهم كورونا أو ربما يصابون، قائلا: "إن كان لديك أعراض خفيفة فالموضوع صعب ومش بسيط وبجد مش هزار".

وأكد كريم قاسم أنه بوسع المصابين بكورونا أن يتغلبوا على الفيروس الذي يثير ذعرا عالميا، ثم قدم شكره لمن رعوه حتى تماثل للشفاء.

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وبشأن تسرب نبأ يفيد بأن الإصابة جاءت على خلفية مشاركته في احتفالية كبرى بمدينة الجونة أقامها صناع مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي ظهر فيه برفقة بطلته ريهام حجاج، قال كريم قاسم: "مش مهم جالي ازاي الفيروس".

وعلى صعيدٍ آخر خرجت الفنانة المصرية ريهام حجاج لتبرئ نفسها من إصابة مواطنها الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا، وتنفي إصابتها وزوجها بالفيروس.

وجاء تعليقها ردًا على ما تردد حول حضور كريم لحفل أقامته حجاج في مدينة الجونة للاحتفال بنجاح مسلسل "لما كنا صغيرين" وتسبب في إصابة عدد كبير من حضور الحفل بكورونا.

وكتبت حجاج في منشور عبر حسابها على "إنستغرام": "أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب وأنا لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة ولم يدخل منزلنا أحد وأنا وأسرتي بصحة جيدة والحمد لله".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور حجاج وتباينت ردود الأفعال بين داعٍ لها بالصحة والعافية، وآخرون دخلوا في جدال معها بسبب التركيز على جملة زوجي رجل الأعمال واعتبروا ذلك تكبرًا وتباهيًا منها.

وقال أحد المعلقين: "هو ده محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز ولا واحد تاني أقصد تشابه أسماء"، وأضاف آخر: "زوجي رجل الأعمال" ما محلها من الاعراب ما إحنا عارفين إنه رجل أعمال من أيام ياسمين عبدالعزيز".