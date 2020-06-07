كيف ردت أصالة على تصريح نوال الزغبي بشأن صداقتهما

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: ردت الفنانة السورية أصالة نصري بمنشور عبر حسابها على الإنستغرام على تصريح زميلتها الفنانة نوال الزغبي في برنامج "ضحك ولعب وجد" مع الإعلامي "محمد قيس"بأن لا صداقة تجمع بينهما.

وقالت أصالة: "أوّلاً نحنا لازم وضروري نكون صحاب.. وذلك لأنّنا نشترك بأصحاب قراب جدّاً منّي ومنّك ، وثانياً أنا لليوم مانسيت تبّولتك ورح تعيديها كتير.. لأنّنا بإذن الله رح نلتقى كتير ، وثالثاً القوّه الّلي بتكون فينا، نحنا مابنشوفها غيرنا بيشوفها ، ومتل مو شايفتيني قدرت، أنا كمان بشوفك قدرتي وغنّيني وأثّرتي وعبّرتي ودائماً كنتي بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألمّ الّلي بقدر أتخيّله ، الله يكون معك وتبقي نجمه منّ دهب".

وكانت نوال قد علقت على صورة أصالة خلال فقرة من الصديق ومن منهم العدو،قائلة: "لا صديقة ولا عدو"!

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وتابعت: "مش صديقتي بمعنى انه بنتغزل ببعض على تويتر، بنحكي مع بعض، بنتعشى مع بعض".

وإستدركت بالقول: "أصالة تتمتع بصوت قوي".

وعندما ذكرها قيس بأنها سبق ودعت أصالة إلى بيتها وحضروا "تبولة" معاً، ردت نوال: "من زمان عملنا تبولة سوا، وانشا الله بترجع هـ الأيام"، واضافت: "اذا بعرف انها بـ لبنان أكيد بعزمها على بيتي بتنور بيتي".