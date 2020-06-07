لطيفة تهنئ راغب علامة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت المطربة التونسية لطيفة على تهنئة المطرب اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده، الموافق اليوم 7 يونيو الجاري. وكتبت لطيفة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"كل سنة وأنت بألف صحة وخير ونجاح يا غالي، راغب علامة". Advertisements ويحتفل راغب علامة بعيد ميلاده الـ58، إذ إنه من مواليد 7 يونيو عام 1962. طرح الفنان راغب علامة، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب". أغنية" انتو أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

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