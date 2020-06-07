كريم قاسم ورجاء الجداوي ورحمة.. نجوم أصيبوا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض عدد من نجوم الفن خلال الفترة الماضية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن بينهم الفنانة رجاء الجداوي، والمطربة نهال نبيل، والمطربة رحمة، وآخرهم الفنان كريم قاسم.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

أعلن الفنان كريم قاسم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الأمر وقع قبل أيام، وتأكد بإجراء مسحة، جاءت نتيجتها إيجابية، لافتًا أنه يتعافى حاليًا، وسيجري مسحة أخرى ليتأكد من شفائه.

ونشر قاسم على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به، فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 "كورونا"، تحت هاشتاج "الكورونا مش عيب".

وقال:"الكورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزع منه، ويجب أخذ الاحتياطات، متابعًا: "أغلب الشباب يستطيعون العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى"

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الفنانة رجاء الجداوي

أصيبت الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا، وتم حجزها داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت قد أكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي في تصريحات خاصة من قبل لـ"الخليج 365": إن والدتها شعرت بارتفاع في درجة حرارتها بصورة مفاجئة، فقاموا بإجراء فحوصات طبية للتأكد من سبب هذا الارتفاع، كما قاموا بإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وكشفت التحاليل عن إيجابية النتائج، وإصابتها بالفيروس.

كما أعلنت المطربة نهال نبيل، عن إصابتها بفيروس كورونا هي ووالدتها.

وأضافت، أنها شعرت بسخونة وألم في جسدها لعدة أيام ثم انتباها الشك وذهبت لإجراء مسحة هي ووالدتها، وظهرت النتيجة إيجابية للطرفين، وتم حجزهما سويا داخل الحجر الصحي.

وأكدت المطربة مى فاروق إصابة زميلتها المطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها، دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء، أصابهم الفيروس ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي إنتي وماما".

المطربة رحمة

كما أعلنت المطربة رحمة عن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على فيس بوك، وكتب رحمة: "أنا ‏وأهل بيتى جميعا عندنا كورونا".