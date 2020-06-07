القصة الكاملة لإصابة كريم قاسم بفيروس كورونا: "حسيت إني بموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثار انتشار خبر إصابة الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اختلاطه ببعض المعلومات غير الصحيحة، التي حرص قاسم على توضيح حقيقتها في فيديو نشره صباح اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

في السطور التالية، نستعرض القصة الكاملة..

انتشار الخبر

في الساعات الأولى من صباح الأحد، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي، في تداول معلومات تؤكد إصابة كريم قاسم بفيروس كورونا، وهو ما أكده بعدها في تصريحات صحفية، ثم فيديو نشره على إنستجرام.

علاقة ريهام حجاج

صاحب الخبر معلومة أخرى، تشير بأن الإصابة وقعت أثناء تواجده في حفل أقامته الفنانة ريهام حجاج في الجونة، مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، احتفالًا بنجاح مسلسلها الرمضاني "لما كنا صغيرين"، وهو ما نفاه كريم، بتأكيده أنه عزل نفسه منذ أكثر من أسبوعين في منزله، بمجرد أن شعر ببعض الأعراض المتعلقة بالفيروس.

قدمت ريهام حجاج وكريم قاسم مسلسل "لما كنا صغيرين" في رمضان الماضي، وكان من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة، وإخراج محمد علي.

رد ريهام

ردت ريهام على الأخبار المتداولة عبر حسابها على "إنستجرام"، وفي بيان صحفي، نافية إقامتها أي احتفالية الأيام الماضية، ومشددة على التزامها بالتباعد الاجتماعي، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

صاحب الأخبار السابقة، معلومة تشير لإصابة ريهام بالفيروس، وهو ما حرصت الأخيرة على نفيه، مؤكدة أنها أجرت التحاليل اللازمة التي جاءت نتائجها سلبية، وتأكدت من سلامتها وسلامة أسرتها.

كريم يحكي تجربته مع كوفيد 19

تحت هاشتاج: "كورونا مش عيب"، حكى كريم التجربة التي مر بها، وجاء في الفيديو الذي نشره، التصريحات التالية..

- بفكر اعمل الفيديو ده من أول يوم ظهرت لي أعراض مع إني قعدت تقريبا 10 أو 12 يوم لحد ما اتأكد إن عندي كورونا بشكل رسمي، وبدأت أعمل الفيديوهات لكن وقفتها لإن كنت في مرحلة مكنتش قادر أعملها، وقررت أحكي عن التجربة بعد ما تخلص تمامًا، وحابب أطمن الناس لإن فيه أخبار منتشرة اني تعبان، آه حقيقي جالي كورونا، بس انا كويس بقالي أسبوعين كويس جدا، معزول في البيت من 3 أسابيع.

- أول ما عرفت إن فيه كورونا في شهر تلاتة اترعبت، أنا عايش مع والدي 79، لو حصله حاجة هتبقى نهاية العالم بالنسبة لي لإنه أهم شخص في حياتي، احنا الاتنين كنا مرعوبين خدنا قرار إني أسيب البيت؛ لاني بنزل اشتغل وبحتك بناس كل يوم بأعداد كبيرة، وعندي التزامات مقدرش أوقف شغل زيي زي ناس كتير مضطرة تنزل وتحاول تاخد احتياطاتها قدر الإمكان.

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- خلصت تصوير حوالي أخر أبريل أو أول مايو، يوم 17 أو 18 ظهرلي أول أعراض: صداع قوي جدا وحرارة وتكسير جامد جدا، بعد 12 ساعة قررت إني أقول لكل الناس اللي قابلتهم في الـ14 يوم اللي قبل ظهور الأعراض، لأن واجبي أبلغ كل الناس اللي قابلتهم.

- رابع وخامس يوم كان أصعب أيام، في الوقت ده مكنتش متأكد فعليًا اني عندي، بس حاسس وفاقد حاسة الشم والتذوق، كنت في مرحلة الحرارة عالية جدا وباخد باراسيتامول الحرارة بتوصل لـ39:5، باخد بالي من نفسي لوحدي ويوم الخميس حسيت اني بموت كنت هعمل فيديو وصية أصلا.

- سادس وسابع يوم بقيت أحسن، عندي أعراض خفيفة جدا ومفيش حاسة تذوق وشم ومن هنا ابتدت رحلة الشفاء والتعافي عملت تحاليل دم، خفت أروح الحميات قلت لو معنديش هيجيلي، واتفرجت على حاجات كتير برا بتقول طالما معندكش حاجات قوية اقعد في البيت.

- كنت باخد فيتامين سي وباراسيتامول، بس رفضت اخد أي أدوية الكورتيزون أو أدوية ملاريا، أنا شخص مش بحب أخد أدوية، وعارف إن الفيروس ده مالوش علاج، أي دكتور بيديني علاج هو بيأمن.

- عملت مسحات وتأكدت اني كويس كان بعد العيد بشوية لما المستشفيات الخاصة بدأت تعمل ده.

- بعمل الفيديو ده عايز أكلم الناس اللي جالها أو اللي هيجيلها كورونا، يمكن شهادتي تفيدكم في حاجة، وبوجه الفيديو للي أقل من 60 سنة، أنا واحد عندي 33 سنة، لو عندك أعراض خفيفة كحة، حرارة، ترجيع، اسهال، تكسير، صداع، وقادر تتعامل معاهم، خليك في البيت، مش محتاج تاخد مكان حد محتاج يدخل المستشفى، لو تعبت ومش قادر تتنفس اتجه لأقرب جهة ممكن تستقبلك.

- لو جالك قول لكل الناس اللي حواليك، الموضوع مش عيب، فاهم انك بتحس انك منبوذ وده طبيعي.

- الناس اللي مجالهاش، عندي رجاء يا جماعة الموضوع مش بسيط، ومش هزار، أنا جالي أعراض خفيفة، هو مش دور برد، تعاملوا بجدية: غسل الايدين، ارتداء الكمامة، منخمسش مع بعض في المشروبات، خافوا على أهاليكم، لو حد حس بأعراض اعزل نفسك، لو قررت تنزل يبقى فيه حاجة غلط في البوصلة الأخلاقية بتاعتك، خافوا على بعض.

- لو تعاملنا بوعي وتواضع مش عنتزة الموضوع هيعدي.

- ربنا يرحم كل اللي مات وربنا يصبر أهاليهم أنا حاسس بيكم.