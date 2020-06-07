الجمعة.. آمال ماهر تحيي حفلًا من الأهرامات بدون جمهور.. يُعرض على "MBC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي Unplugged بدون حضور جماهيري من أمام الأهرامات، وذلك يوم الجمعة المُقبل، الموافق 12 يونيو 2020، وسيتم بث الحفل في تمام الساعة 9 مساءً، على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة "شاهد".

ومن المقرر أن يتم بث الحفل على صفحات "السوشيال ميديا" الخاصة بالفنانة آمال ماهر.

وأكد القائمون على الحفل في بيان صحفي، أنه تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

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يُذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، ولاقت انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز، وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغانيها.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020، إذ طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي"، كما قدمت حفلا غنائيا كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان رابح صقر.