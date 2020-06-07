"كان نفسي أطلع مدرسة لغة إنجليزية".. راندا البحيري في الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها بصورة لها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت راندا على الصورة :"أنا كان نفسي ساعتها أطلع مدرسة لغة إنجليزية، كان نفسك تشتغل إيه؟". آخر أعمال راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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