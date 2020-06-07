نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة تجمعها بالفنان القدير محمود حميدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وجاءت الصورة بعد مشاركتهما سوياً في الفيلم الجديد "الغسالة"، وعلقت هنا على هذه المشاركة قائلة:"كان ليا الشرف أني اقف قدام حضرتك في فيلم الغسالة". في الفيلم الجديد "الغسالة"، وعلقت هنا على هذه المشاركة قائلة:"كان ليا الشرف أني اقف قدام حضرتك في فيلم الغسالة". الغسالة من بطولة "محمود حميدة، هنا الزاهد، شيرين، أحمد حاتم، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويصنف الفيلم في فئة الخيال العلمي الكوميدي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيلمها معه..هنا الزاهد تتحدث عن محمود حميدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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