الخميس.. وائل كفوري يُحيي حفلًا غنائيًا أون لاين

يُحيي المطرب وائل كفوري، حفلًا غنائيًا من دون جمهور على منصة شاهد VIP، يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يقام الحفل

الساعة العاشرة مساء الخميس المقبل.

يقدم "كفوري" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة

التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها: "بعترفلك، ياضلي ياروحي، سألوني، بعد السنين".

جدير بالذكر أن حفل المطرب وائل كفوري يأتي تحت شعار "مكملين معاكم"، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.