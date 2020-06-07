الخميس.. وائل كفوري يُحيي حفلًا غنائيًا أون لاين

يُحيي المطرب وائل كفوري، حفلًا غنائيًا من دون جمهور على منصة شاهد VIP، يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يقام الحفلالساعة العاشرة مساء الخميس المقبل.
يقدم "كفوري" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثةالتي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها: "بعترفلك، ياضلي ياروحي، سألوني، بعد السنين".
جدير بالذكر أن حفل المطرب وائل كفوري يأتي تحت شعار "مكملين معاكم"، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.
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