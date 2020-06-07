تفاصيل حفل أمال ماهر الأون لاين

تستعد المطربة آمال ماهر لاحياء حفلًا غنائيًا بدون جمهور من الأهرامات، يوم الجمعة المقبل، من المقرر أن ويتم نقله عبر الانترنت وعلى إحدى القنوات الفضائية. عبر الانترنت وعلى إحدى القنوات الفضائية. Advertisements وتقدم امال خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهورر. أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهورر. يذكر أن الفنانة آمال طرحت أغنية "اللى قادرة" وهى الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية مشاهدات عالية.

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