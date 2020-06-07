وزارة الثقافة تعرض حفلاً لموسييف للفنون الشعبية على اليوتيوب

تعرض وزارة الثقافة الثلاثاء المقبل على قناتها باليوتيوب، حفلا نظمته دار الأوبرا المصرية لفرقة الفنون الشعبية الروسية إيجور موسييف والتى تعد أحد أعرق الفرق المتخصصة فى العالم، ويضم عددا من التابلوهات الاستعراضية المبهرة التى تمثل مختلف حضارات وثقافة شعوب العالم. حضارات وثقافة شعوب العالم. Advertisements وذكرت الوزارة أن هذا الحفل يأتى فى إطار البرامج والمواد الإبداعية التى تبثها وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب ضمن مبادرة خليك فى البيت الثقافة بين إيديك. بين إيديك. يذكر أن الفرقة أسسها إيجور موسييف أحد العارضين ومصممى الرقصات الرئيسيين بفرقة البولشوى عام 1936 حين طلبت منه الحكومة السوفيتية تنظيم أول مهرجان للفنون الشعبية الوطنية حيث نجح فى لفت الأنظار للرقصات الوطنية التقليدية وانطلق بعدها بفرقته ليقدم عروضاً مميزة فى أكثر من 65 دولة.

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