كارول سماحة في عمل عربي فرنسي جديد

كشفت الفنانة كارول سماحة عملها الغنائي الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". أعلنت كارول عن تفاصيل العمل قائلة :"قريباً، تفاصيل عن أغنيتي "العربية-الفرنسية" بمشاركة الموسيقي يوسف". يذكر ان كارول قد طرحت مؤخراص أغنية "مش هعيش" عبر قناتها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:اسلام زكي. "مش هعيش" عبر قناتها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:اسلام زكي.

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