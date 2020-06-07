صورة.. فيلم "الغسالة" ينتظر فتح أدوار العرض السينمائية

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة من احتفالها بانتهاء تصوير فيلمها الجديد "الغسالة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". "إنستجرام". تضمنت الصورة اجتماع أبطال الفيلم أبرزهم "محمود حميدة، شيرين، أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلام، أحمد فتحى، طاهر أبو ليلة". أحمد فتحى، طاهر أبو ليلة". يذكر أن آخر مشاركات الزاهد السينمائية كانت من خلال فيلم "قصة حب" مع الفنان أحمد حاتم، الذي حصل على نجاح جماهيري كبير وقت عرضه.

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