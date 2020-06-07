راندا البحيري تنشر صورتها أثناء فترة الطفولة

نشرت الفنانة الشابة راندا البحيري صورة لها أثناء فترة الطفولة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. علقت البحيري على الصورة بأنها في هذا السن كانت تتمنى أن تصبح مدرسة لغة انجليزية وسألت جمهورها على المهن التي كانوا يرغبوا فيها أثناء طفولتهم. تتمنى أن تصبح مدرسة لغة انجليزية وسألت جمهورها على المهن التي كانوا يرغبوا فيها أثناء طفولتهم. تلقت راندا البحيري عدد من التعليقات وأكثر من الفان إعجاب في غضون دقائق. Advertisements يذكر أن راندا البحيري شاركت في مسلسل الأخ الكبير والذي شهد إقبال جماهيري كبير أثناء عرضه على الرغم من عرضه خارج الموسم الرمضاني.

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