راندا البحيري تنشر صورتها أثناء فترة الطفولة

نشرت الفنانة الشابة راندا البحيري صورة لها أثناء فترة الطفولة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
علقت البحيري على الصورة بأنها في هذا السن كانتتتمنى أن تصبح مدرسة لغة انجليزية وسألت جمهورها على المهن التي كانوا يرغبوا فيها أثناء طفولتهم.
تلقت راندا البحيري عدد من التعليقات وأكثر من الفان إعجاب في غضون دقائق.
يذكر أن راندا البحيري شاركت في مسلسل الأخ الكبير والذي شهد إقبال جماهيري كبير أثناء عرضه على الرغم من عرضه خارج الموسم الرمضاني.
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