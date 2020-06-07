تحولت أدوار بعض النجوم الأتراك من تمثيلية الى قصص حب حقيقية انتهت بالزواج بعد أن تعارفوا أمام الكاميرا وقدموا أجمل الأدوار الدرامية.

الصور تظهر نجوم تركيا حب من أمام الكاميرا الى الواقع:

النجمة التركية توبا بويوكستون وقعت في حب بطل مسلسلها النجم بولنت إينال وذلك خلال تصوير مسلسل سنوات الضياع من أوائل المسلسلات التي تمت دبلجتها للغة العربية.كما تعرفت توبا بعد ذلك خلال تصوير مسلسل عاصي على زوجها أونور صايلاك ورزقت منه بطفلين.

والتقى النجمان بيرين سات وجانسل التشن في مسلسل "تذكر يا عزيزي" عام 2006، حيث تواعدا لفترة قصيرة وعاشا قصة حب ما لبثت أن انتهت عام 2007.

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أما النجمان تولغان سايشمان وسيريناي ساريكايا التقيا في مسلسل "ليلى"، وبدأت قصة حبهما عام 2010 واستمرت لعام ونص، ثم انفصلا عام 2012.

والتقى كل من بيرغوزار كوريل وخالد ارغنش في مسلسل "ويبقى الحب" عام 2006، وبدأت قصة حب سرية بالرغم من أن خالد كان متزوجاً آنذاك، الا انهما أعلنا حبهما عام 2008 وتزوجا عام 2009 وأنجبا طفلاً عام 2010.

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