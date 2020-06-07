ميريام فارس تكشف عن لون الملابس المفضل لديها

ظهرت النجمة اللبنانية ميريام فارس بصور جديدة من حديقة منزلها، وهي مرتدية "فستانًا طويل صيفي باللون الأزرق وكان شعرها طويل ناعم منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".
وعلقت فارس، على الصور قائلة:"الأزرق هو من ألواني المفضلة وأنتم ما هو لونكم المفضل ؟".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور ميريام، التي انهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حاليا صار الازرق" وأضاف آخر"كثير حلو لون عليك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فدية الجمال ماشاءالله عليكي".
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