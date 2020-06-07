الصورة الأولى لـ جان يمان من مسلسله القادم "السيدة الخطىء"

انتشرت الصورة الأولى التي تجمع الممثل التركي جان يمان بالممثلة التركية أوزجي جوريل التي تشاركه في بطولة مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "السيد الخطأ".

وتصدر اسم بطل "الطائر المبكر" واسم مسلسله الجديد "السيد الخطأ" قائمة المواضيع الأكثر رواجاً عبر موقع "تويتر" في تركيا وإيطاليا والدول العربية.

وقد ولفت يمان الانظار بوسامته من دون لحية طويلة وشعر كثيف، نافياً بذلك ما انتشر قبل دخوله الى الخدمة العسكرية واضطراره الى قص شعره بأن وسامته ستقل وستؤثر على نجوميته.

وشكر يامان وجوريل الجمهور على دعمهما من خلال مقطع فيديو انتشر على السوشيال ميديا، ووجها التحية للجمهور، مؤكدين حماسهما مع بداية تصوير مشاهد العمل الجديد.

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