عبير سندر ترفض إطلاق كلمة "السمر" على فئة "السود"

رفضت البلوغر السعودية عبير سندر إطلاق كلمة "السُمر" على فئة السود في العالم، لافتة إلى أنها تعتبر كلمة "أسمر" تحمل في طياتها نوعاً من العنصرية أيضًا والتهرب من كونه أسود ويوافق على أن يقال له "أسمر".
وأكدت عبير أنها ناقشت مسألة العنصرية أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن "العنصرية أصبحت شيئا طبيعيا وتحدث في الحياة اليومية ولا يتكلم عنها أحد".
وأشارت عبير إلى أن "حديثها بشكل مستمر عن محاربة العنصرية على طريقتها جعلها محط اتهام من الجمهور بأنها لا تحب لون بشرتها مؤكدة أنها أول شخصية تحدثت عن العنصرية وقررت ألا تصمت عليها مرة أخرى وقدمت رسائل توعوية عدة وأصبح الكثيرون يتقبلونها".
يُذكر أن المودل السعودية ، احتفلت بزفافها على مدرب فنون القتال البريطاني ليام أونيل في أبريل من عام 2019 ، وهما عالقان في جزيرة "بالي" بعد أن سافرا اليها لتجديد شهر عسلهما، وعلق هناك بسبب عدم فتح المطارات.
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