صوفيا تنتقم وعثمان ابن ارطغرل يتزوج في الحلقة 24 من "قيامة عثمان"

ينتظر الملايين من المشاهدين على مستوى دول العالم العربي عرض الحلقة 24 من مسلسل المؤسس عثمان خاصة بعدما رفض ابن ارطغرل تسليم عليشار، وخلال حفل زفاف عثمان سيتعاون غيخاتو مع صوفيا من أجل التخلص منه بعدما بات صداعا في رأس رجال القلعة، ويحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة منذ عرض أولى حلقاته.

قيامة عثمان 24 قصة عشق

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل قيامة عثمان 24 قصة عشق الكثير من الاحداث المثيرة على غرار ما شهدته الحلقة الماضية، حيث تمكن عثمان ابن ارطغرل من أن يقع بعليشار في الفخ بنجاح، فيما يقرر غيخاتو الانتقام بعدما عرف أن هناك اتفاق بين كلا من القائد المغولي بلغاي والبطل عثمان الغازي، وقرر التحالف مع صوفيا التي تريد الثأر ليانيز، وسيبدئوا بقبيلة الكاي.

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احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 24

ويدور احداث مسلسل قيامة عثمان 24 حول تأسيس الدولة العثمانية في ظل وجود الكثير من العقبات التي تعيق تأسيسها، فيما يتم اقامة حفل عرس عثمان وبالا خاتون ويحاول احداث الاشخاص استغلال الموقف والتخلص من عثمان واتباعه من أجل كسر شوكة القبيلة مما يسهل السيطرة عليها وعلى المنطقة بعد ذلك، كما يقوم عثمان بحبس عمه واسرته في خيمة، فيما تحاول ايجول اثارة القلق في حفل العرس، وتحاول التخلص من العروس ولكن تصويبها يخطأ.