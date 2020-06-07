الصديقان بن أفليك ومات ديمون بباقة زهور مع أبنائهما من أجل الدفاع عن السود.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الثنائي العالمي بن أفليك، ومات ديمون، قد أصرا على التواجد معاً بصحبة أطفالهما أثناء حمل باقة من الزهور، وذلك على شرف برونا تايلور في عيد ميلادها السابع والعشرين، وهي الطبيبة التي تعرضت للقتل في شهر مارس الماضى على يد الشرطة الأمريكية في حادث عنصري.

وجاء ذلك بعدما تم إطلاق النار عليها من قبلهم أثناء حادث تفتيش لمنزلها، وبعدما تأخرت في فتح الباب قامت الشرطة بإطلاق الرصاص عليها فور رؤيتها.

وشارك المخرج والممثل الحاصل علي جائزة الأوسكار في المظاهرات المناهضة للعنصرية في لوس أنجلوس بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة، وظهر أفليك بدون كمامة رغم تفشي فيروس كورونا وصعوبة التباعد الاجتماعي في ظل المظاهرة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال بن أفليك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.