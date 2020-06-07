الإعلامية دينا زهرة تعلن إصابتها بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية المصرية دينا زهرة، المذيعة بقناة “إكسترا نيوز”، إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أظهرت المسحة إصابتي بفيروس كورونا.. الحمد لله الأمور بخير حتى الآن، على أمل أن نلتقي قريباً بإذن الله”.

وكان مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، قد اعلن مؤخرا إصابة ثلاثة إعلاميات بقناة “إكسترا نيوز” بفيروس كورونا “المستجد”، وهن الإعلامية المصرية ريهام السهلي، والإعلامية آية عبدالرحمن، والإعلامية إلهام نمر.

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حيث قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الأصدقاء، ريهام السهلي وأيه عبدالرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمي البرامج بقناة إكسترا نيوز، ألف سلامة عليكم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا”.

وأعلن الإعلامي كريم رمزي، مقدم برامج بقناة “أون تايم سبورت”، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، حيث كتب ذلك خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “كورونا إيجابي.. الحمد لله دعواتكم”.

كما أعلنت الإعلامية دينا حويدق، المشاركة في تقديم برنامج “اتس شو تايم” المذاع على قناة سي بي سي، إصابتها بفيروس “كورونا”.

دينا حويدق، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “شباب، لقد أجريت اختبار فيروس كورونا، واكتشفت أن النتيجة إيجابية.. برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتم معي خلال الأسبوع الماضي”.