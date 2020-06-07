المطرب أمير يوسف يعلن إصابته بكورونا ويطالب جمهوره بالدعاء له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن مطرب الأندرجراوند المصري أمير يوسف، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في نشر عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”.

أمير يوسف في منشوره: “عملت إشاعة مقطعية والدكتور قالي عندي كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. بس أمانة ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت.. وفي المستشفى قالي اعزل نفسي في البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات”.

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واضاف: “أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح.. جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات.. ودلوقتي دايخ بحاول أطمن نفسي واهديها.. بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل ايه ادعولي بالله عليكم”.

يذكر أن أمير يوسف، كاتب وملحن ومطرب مصري، في بداية عمله الفني كوّن فريقه الغنائي “كلاكيت باند” واستمر معه 4 سنوات، إلى أن قرر الانفصال عنه والقيام بمشروعه الفني الخاص، من أشهر أغانيه “أنا سطرين” مع فريق أسفلت، “نور الفلاش” مع مروان أنور، “إنسان سابق” مع فريق كلاكيت، و”بنوتة” و”بكرا أحلى”.