محمد رمضان يرد على متابعة سخرت من لون بشرته وابنه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري محمد رمضان، على متابعة سخرت من لون بشرته في تعليق عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وقالت المتابعة في تعليق لها على صورة محمد رمضان ونجله علي: “أسود زي أبوه، المصيبة أن ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها”.

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محمد رمضان، رد على تعلقيها قائلًا: “أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض”.

وكان محمد رمضان قد نشر صورة له برفقة نجله علي، وعلق عليها قائلًا: “علمت إبني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس .. الأغنية خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة في الله نجاح”.

وشارك محمد رمضان، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “البرنس”، ويشاركه البطولة نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي، وعرض على قناتي dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.