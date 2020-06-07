حفيد الفنان الراحل عمر الحريري يحتفل بخطوبته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت السيدة ميريت الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، بخطوبة نجلها أحمد الديواني، على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى شذى الصايغ.

حفل الخطوبة أقيم في المنزل بحضور عدد قليل جدا من المقربين، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ميريت الحريري نشرت مجموعة صور من الحفل، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: “خطوبة أقل من الضيق للظروف الحالية ... ربنا يسعدهم ويبارك لهم”.

وكانت ميريت الحريري قد كشفت من قبل تفاصيل السنوات الأخيرة في حياة والدها والمرض الذي أصيب به وأخفته عنه.

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حيث قالت خلال لقائها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc، إن والدها تعرض لأزمة صحية وعند خضوعه للفحوصات الطبية بمستشفى القوات المسلحة، أكتشفت إصابته بسرطان العظام والذي كان منتشرًا في جسده.

وأضافت، أنها أخفت خبر المرض على والدها وذلك حتى لا يتأثر نفسيًا وحتى يعيش بآمان ما تبقى له من عمره.

وأكدت أنها اعتمدت على المسكنات في علاجه، وعندما كان يسألها عن مرضه وهل يعاني من المرض الخبيث تقول له: لا إنها أمراض شيخوخة.

وأوضحت أن والدها عاش بعد اكتشاف مرضه أربع سنوات وخلالها قدم عدد كبير جدًا من الأعمال الفنية، لأنه كان يحب المسرح ويقول لها دائمًا: أنا عشت على المسرح وعايز أموت عليه، وهو ماحدث حيث كان يمثل مسرحية للأطفال على مسرح الدولة ونقل بالغسعاف للمستشفى ورحل بعدها.

ووكان آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها مسلسل “شيخ العرب همام”، ورحل بعدها في عام 2011.