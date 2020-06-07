دلال عبدالعزيز: كنت مرعوبة في أول يوم تصوير أمام عادل إمام

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، عن دورها في مسلسل “فلانتينو”،مع الفنان عادل إمام، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
دلال عبدالعزيز، قالت في مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc إن شخصية مس عفاف التي قدمتها تطغى أحيانا على الفرد، فأحيانا كانت تقول إنها تكره داليا البحيري، وهذا على عكس الواقع.
وأكدت دلال عبدالعزيز، أنها كانت مرعوبة في أول تصوير لها في المسلسل أمام الفنان عادل إمام، لأن الوقفة أمام الزعيم مختلفة تماما، إلا أنه كان قادراً على أن يذيب أي خوف وتحفظات بدمه الخفيف، مشيرة إلى أنها مع مرور الوقت أصبحت هي المتحكمة و الأعنف في المعاملة، من خلال دورها في المسلسل.
وأشارت إلى أنها استمتعت كثيرا بمسلسل فلانتينو ، لأنها كانت قد تقمصت الشخصية جدا، حتى أنها في آخر يوم تصوير كانت ستبكي بسبب مفارقة مجموعة العمل.
وأوضحت أن ما يميز مسلسل فلانتينو، هو أن ابطال المسلسل ليست وجوه مكررة في التمثيل مع الفنان عادل إمام، وهذا أعطى للمسلسل روح أخرى.
مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، وحمدي الميرغني، وبدرية طلبة، وعدد كبير من النجوم.
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