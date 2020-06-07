دلال عبدالعزيز: كنت مرعوبة في أول يوم تصوير أمام عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، عن دورها في مسلسل “فلانتينو”،مع الفنان عادل إمام، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

دلال عبدالعزيز، قالت في مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc إن شخصية مس عفاف التي قدمتها تطغى أحيانا على الفرد، فأحيانا كانت تقول إنها تكره داليا البحيري، وهذا على عكس الواقع.

وأكدت دلال عبدالعزيز، أنها كانت مرعوبة في أول تصوير لها في المسلسل أمام الفنان عادل إمام، لأن الوقفة أمام الزعيم مختلفة تماما، إلا أنه كان قادراً على أن يذيب أي خوف وتحفظات بدمه الخفيف، مشيرة إلى أنها مع مرور الوقت أصبحت هي المتحكمة و الأعنف في المعاملة، من خلال دورها في المسلسل.

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وأشارت إلى أنها استمتعت كثيرا بمسلسل فلانتينو ، لأنها كانت قد تقمصت الشخصية جدا، حتى أنها في آخر يوم تصوير كانت ستبكي بسبب مفارقة مجموعة العمل.

وأوضحت أن ما يميز مسلسل فلانتينو، هو أن ابطال المسلسل ليست وجوه مكررة في التمثيل مع الفنان عادل إمام، وهذا أعطى للمسلسل روح أخرى.

مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، وحمدي الميرغني، وبدرية طلبة، وعدد كبير من النجوم.