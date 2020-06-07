حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات الأخيرة الماضية العديد من الشائعات حول إصابة الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بفيروس كورونا.

المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية نفى هذه الشائعة وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء خلالي، والمذاع عبر فضائية ten: “هاني شاكر يتمتع بصحة جيدة، ولا يشكو من أي مضاعفات صحية خلال الفترة الأخيرة، والأمر ذاته مع أفراد أسرته”.

وأضاف، أن النقيب الفنان هاني شاكر، تواصل مع المسئولين، في لجنة إدارة أزمة كورونا، للتعرف على خطط الدولة لعودة الأنشطة الفنية خلال الفترة المقبلة،على أن تتقدم النقابة بمقترحات حول عودة الحفلات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعايش مع كورونا خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن النقابة أعدت مقترحات خاصة بالتباعد الاجتماعي.

وتابع أن نقيب الموسيقيين، يواصل عمله بشكلٍ طبيعي، ويتابع الملفات المُختلفة، لاسيما في ظل أزمة كورونا، إذ يحرص طوال الوقت على تذليل الصعوبات ومواجهة أي عقبات تواجه أعضاء النقابة.